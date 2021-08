Quartu, la rabbia di una disabile: “Una donna si è fatta il pieno all’auto col mio bancomat”

Voleva fare rifornimento alla sua auto, alla fine ha perso “73 euro e quarantasei centesimi”. Giulia Ligas, sessantenne quartese, disabile, è la protagonista di una disavventura avvenuta, stando al suo racconto, sabato pomeriggio al distributore di benzina di viale Colombo a Quartu Sant’Elena: “Erano da poco passate le quindici”, racconta la donna, “ho inserito il bancomat, digitato il codice segreto, poi l’ho estratta ma mi sono dimenticata di selezionare la pompa perchè non sapevo che se ne dovesse selezionarne una”. Da lì a pochi secondi è arrivata un’altra auto: “Una donna, mentre stavo verificando quale fosse la pompa giusta da scegliere, si è riempita il serbatoio con la mia carta e, poi, se n’è andata, addirittura sfrecciando nonostante il semaforo rosso. Ricordo solo che si tratta di un’auto grigia, simile a un fuoristrada. Non ho fatto in tempo a prendere la targa”.

Giulia Ligas ha parlato col titolare del distributore: “Mi ha detto che non ci sono le telecamere, risalire all’automobile è praticamente impossibile. Sono furiosa, quei soldi mi servivano, sono una pensionata che vive solo della sua pensione, mensile, legata proprio alla mia disabilità. Alla donna che ha compiuto questo gesto dico di mettersi una mano sulla coscienza e di rendermi i soldi: il mio numero è +393485227357”.