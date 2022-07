RADIO ZAMPETTA SARDA:”QUARTU, MICROCHIP DAY UN SUCCESSO “.

Il comune di Quartu Sant’Elena, Assessorato Tutela Dell’ Ambiente, Servizio Veterinario dell’ ATS, Garante degli Animali e con il supporto degli operatori del canile Shardana e di Amici del Branco ha organizzato la Giornata per l’ applicazione gratuita del microchip e iscrizione all’ anagrafe canina.

Il primo appuntamento è stato venerdì 15 c.m. presso la Biblioteca Comunale di via Dante n. 68.

Il comandante provinciale delle Guardie Ecozoofile Fare Ambiente, Luca Mura ha dichiarato :” È stata abbastanza produttiva come manifestazione, alcuni utenti hanno portato due cani, su 84 prenotazioni si sono registrati 108 chippature.”

Anche la garante degli animali la Dott.ssa Donatella Perseo soddisfatta per la risposta da parte dei cittadini detentori di cani :” Tanti i partecipanti, purtroppo alcuni hanno rinunciato per la lunga fila”.

Si sta organizzando una seconda giornata di microchippatura per la fine dell’ estate.

I numeri parlano, sicuramente si sta prendendo atto nell’ avere una maggiore responsabilità per la tutela dei propri amici a quattro Zampe.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove

L'articolo Quartu, la microchippatura dei cani diventa un grande successo: nuovo appuntamento a fine estate proviene da Casteddu On line.