Quartu, la denuncia: “Il cagnolino di mia mamma azzannato da un pitbull”

Paura nella centralissima via Palestrina a Quartu Sant’Elena. Un barboncino è stato aggredito e azzannato da un pitbull. A raccontare l’episodio, avvenuto martedì, è la figlia della padrona del cagnolino, Pamela Spiga, con un post pubblico su Facebook: “Un pitbull di colore marrone scuro accompagnato dal suo padrone ha azzannato il cane di mia mamma, un simil barboncino tenuto regolarmente al guinzaglio. Dopo che l’abbiamo strappato dalle sue zanne il ragazzo è scappato. So che porta ogni giorno il suo pitbull a correre senza guinzaglio”, si legge ancora nel post. La giovane chiede aiuto sui social per rintracciarlo. Il cagnolino, ferito e in gravi condizioni, è stato portato dal veterinario. Sulla schiena, come si vede dalle foto pubblicate su Facebook, aveva una grossa ferita dovuta al morso del pitbull.

Dopo un intervento e tutte le cure del caso, l’animale è fortunatamente fuori pericolo.