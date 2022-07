Un giro in bicicletta che ha rischiato di concludersi con un’andata al pronto soccorso. Tonio Pani, consigliere comunale di Quartu, se l’è vista davvero brutta. Pani, habitué delle pedalate, ha fatto due brutti incontri “in via Leonardo da Vinci, all’altezza della pizzeria Antares. Si aggirano due cani bianchi di grossa taglia che fuoriescono all’improvviso dalla stradina adiacente.

Oggi sono stato aggredito mentre procedevo in solitudine durante la mia sgambatina quotidiana e, solo grazie all’aiuto del buon Dio posso raccontarlo. Ho già segnalato agli organi competenti”, racconta Pani.

E, contattato da Casteddu Online, rassicura tutti: “Sono un miracolato perché sono riuscito a stare in sella”.

