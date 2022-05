Quartu, la commovente processione di San Giovanni Evangelista: fiori e fede illuminano Pitz’e Serra

Fiori e petali lanciati lungo il percorso, una ramadura in salsa quartese per San Giovanni Evangelista nel rione di Pitz’e Serra. La processione con il santo portato su un carretto trainato da un cavallo, con centinaia di fedeli al seguito, è stato un lungo momento si fede commovente. Presente il parroco di San Giovanni Evangelista, don Gianfranco Falchi. Presente anche l’arcivescovo, Giuseppe Baturi. Molti, per motivi di sicurezza, hanno preferito sfilare ancora con la mascherina indossata sul volto. Il santo è stato portato anche nella zona di Sa Forada, prima di fare l’ingresso trionfale in chiesa, accolto da preghiere e lodi.