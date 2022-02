Quartu, la città senza cestini: “Spariti da molte strade, i rifiuti abbandonati tra marciapiedi e aiuole”

A Quartu scatta l’sos cestini. Da un anno, ormai, in molti quartieri della città è impossibile trovarne uno per gettare rifiuti di piccoli dimensioni. La De Vizia, ditta vincitrice del nuovo appalto milionario dell’igiene urbana nella terza città della Sardegna, dodici mesi fa ha tolto tanti contenitori vecchi, ma non li ha mai sostituiti con quelli nuovi. La denuncia, attraverso un’interrogazione al sindaco Graziano Milia e all’assessore competente, arriva dal leader del centrodestra Christian Stevelli: “Moltissimi cittadini mi stanno segnalando l’eliminazione dei cestini stradali portarifiuti, erano posizionati vicino ai marciapiedi e ai negozi. Nessuno ha provveduto a sostituirli”, dice Stevelli. Quelli nuovi, dotati di quattro scompartimenti per garantire una corretta raccolta differenziata, non sono mai stati piazzati. E la città viene sporcata da chi non sa dove lasciare la spazzatura: “Inoltre, ad aggravare questa situazione c’è anche la mancata fornitura e posizionamento di cestini stradali per il conferimento delle deiezioni canine. Infatti, non è raro vedere dei piccoli sacchetti buttati per strada, nelle aiuole, nei marciapiedi per incuria e maleducazione di alcune persone, proprietari di animali, che non possono essere assolutamente giustificati per I’azione di abbandono di queste tipologie di rifiuti che, con ogni probabilità, verrebbe meno se ci fossero posizionati degli appositi cestini stradali che”, ricorda Stevelli, “sono previsti nel nuovo appalto solo nei parchi e giardini cittadini”.Da qui una serie di domande: “Sindaco e assessore sono a conoscenza delle problematiche che riguardano l’eliminazione dei cestini stradali portarifiuti e la Ioro mancata sostituzione con altri cestini a quattro scomparti previsti nel capitolato speciale d’appalto? Come intendono provvedere a eliminare o limitare i disagi che questa inadempienza sta creando ai nostri concittadini, tenendo conto della necessità di garantire il decoro e la pulizia urbana della città? Sono state elevate delle sanzioni per la mancata fornitura di cestini, considerando che è trascorso un anno dall’aggiudicazione e dalla stipula del contratto? E per quale motivo, a tutt’oggi, non sono stati ancora posizionati i cestini stradali gettacarte, uno ogni 750 abitanti, se il loro posizionamento è stato progettato in accordo con l’amministrazione comunale e se la ditta appaltatrice ha predisposto la mappatura dei posizionamenti da consegnare al Comune?”.