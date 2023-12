Quartu, la bombola in fiamme e la fuga dall'appartamento prima dell'esplosione: "Siamo vivi per miracolo"

“Vivi per miracolo”. Come in un film horror, ma è tutta realtà: la sera della vigilia di Natale Sergio Agus, 74enne ex capo magazziniere all’Invernizzi, la moglie Milena Sarritzu, casalinga 73enne, uno dei loro due figli, Stefano, con le sue due bimbe, hanno visto la morte in faccia. Ed è solo per una questione di pochissimo tempo, forse tre minuti scarsi, se sono ancora vivi. E Sergio e Milena, lui allettato da tempo e affetto da una grave forma di demenza e lei disabile, se possono ancora respirare lo devono al figlio, che ha subito portato in salvo le figlie insieme alla mamma e al papà: “Salvare Sergio è stato il momento più difficile, da quanto mi è stato raccontato, proprio perchè sta da anni in un letto”, racconta Walter Agus. È l’altro figlio della coppia, al momento del rogo e della successiva esplosione non era in casa: “La fiammata è partita dalla bombola di una stufetta a gas che si trovava in cucina, mamma era impegnata ai fornelli. Mio fratello ha cercato di spegnerla, ma la bombola ha iniziato a ondeggiare nell’aria sospinta dal tantissimo gas, andando a sbattere ovunque”. Vista la situazione, la fuga è stata inevitabile: tutti all’aperto, lontani da quell’appartamento al primo piano di via Pizzetti, nel rione quartese di Is Arenas. “E dopo pochi minuti l’esplosione. La bombola della cucina è rimasta intatta, se fosse esplosa sarebbe crollato tutto il palazzo”, prosegue Agus. I danni sono ingenti: “Vetri e condizionatori rotti, casa inagibile e tanti mobili distrutti. Un ingegnere ha fatto una primissima stima, serviranno almeno sessantamila euro”.

Sergio Agus e Milena Sarritzu sono al sicuro, ospiti a casa della madre di Milena. I figli, in primis Walter, si stanno occupando di rifare tutti i documenti e le varie scartoffie, anche quelle cliniche, andate distrutte nel rogo. Intanto, la macchina della solidarietà si è già messa in moto: Walter Agus è un pianista molto conosciuto non solo a Quartu. Giacomo Medas e don Giulio Madeddu hanno deciso di avviare una raccolta fondi speciale nei due prossimi concerti in elenco, venerdì prossimo nella basilica di Sant’Elena e nella chiesa di Santo Stefano: a Sant’Elena dalle 20:30 il concerto d’organo con Fabrizio Marchionni, un’ora prima a Santo Stefano c’è il recital pianistico di Christian Cadelano. Giacomo Medas spiega che “l’intento è anche quello, molto presto, di aprire una raccolta fondi permanente, con tanto di codice Iban. E la famiglia dei pensionati ringrazia: “Per noi ogni aiuto è assolutamente importante”.