Il nuovo marciapiede sulla via dell’Autonomia Regionale a Quartu? Stando a un video, pubblicato nei gruppi Facebook di Flumini da un’abitante della zona, Claudia Saba, comprare, proprio vicino alla rotonda e al cambio di corsia, “all’improvviso, proprio dove c’è un solo senso di marcia. Anche andando a 50 chilometri orari è pericolosissimo la sera, al buio, sia per i mezzi a quattro ruote ma soprattutto a due ruote. I residenti sono terrorizzati perché in tanti hanno già rischiato incidenti gravi. Urge una correzione”, afferma la Saba. Un pensiero condiviso da altri utenti che hanno commentato il suo filmato. Lì, nella lunga strada teatro di tanti incidenti, l’amministrazione comunale sta piazzando rotonde, fermate del bus protette e, anche, i marciapiedi, mai esistiti prima.

L’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Conti, contattato da Casteddu Online, prova a tranquillizzare automobilisti e abitanti sulla bontà del progetto, precisando che “siamo ancora nella fase esecutiva”. Probabile, ma non certo, che possano essere attuati dei correttivi, anche se Conti fa osservare che proprio in quel punto c’è una di quelle rotatorie realizzate per “ridurre la velocità di percorrenza”.

L'articolo Quartu, l’sos degli automobilisti: “Marciapiede improvviso in via dell’Autonomia Regionale, rischiamo incidenti” proviene da Casteddu On line.