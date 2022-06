UN AIUTO PER ZAMPE MATTE:

” SOS PER RISTRUTTURARE LE CASETTE DEI GATTI PRIMA DELL’ AUTUNNO.”

Il rifugio Zampe Matte Onlus ha bisogno di un aiuto per ristrutturare le casette dei mici prima delle piogge autunnali, logorate dall’ usura dalle numerose infiltrazioni.

Vi ricordiamo che il rifugio è sito a Quartu Sant’Elena e ospita circa 200 gatti, oltre ad altri 200 gatti che vengono seguiti al di fuori del rifugio, svolgendo una missione importante nella lotta al randagismo.

Un aiuto di pubblico interesse per contrastare una grave piaga sociale nella terza città della Sardegna.

Per chi volesse nel suo piccolo può contribuire con la fornitura del seguente materiale:

︎Pannello Osb 240 x 125 CM 9mm

︎Travi almeno 20 da 2 metri altezza x 25 di grossezza.

︎Guaina per il tetto in legno 50 mq

Per chi volesse contribuire a sostenere l’ Associazione Zampe Matte Onlus :

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

