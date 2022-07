Quartu, l’appello: “Senza casa da ottobre, con i cani non riusciamo a trovarne una nuova”

Una casa che non hanno più, perché è attiva messa in vendita, e una che non riescono a trovare. E i tempi, purtroppo, sono molto stretti. Stefania Granchi, Oss 42enne, suo marito e i loro due figli di diciannove e 15 anni, da ottobre non sapranno più dove andare a vivere. Il motivo? L’abitazione di via Olanda a Quartu nella quale hanno sempre vissuto è stata venduta. Lì hanno abitato con Adelmo Granchi e Dolores Rossi, i genitori di Stefania: il padre è morto a febbraio 2020, la madre lo scorso febbraio (la 68enne, nota trapezista del circo, era stata stroncata da un infarto mentre stava facendo colazione). La coppia con figli ha due cani e, sinora, non è riuscita a trovare un alloggio in affitto. Stefania si è rivolta alla nostra redazione, lanciando un appello. Ecco, di seguito, il suo messaggio.

“Mio padre é mancato nel 2020 e mia madre disabile, questo febbraio. Li ho persi nel giro di un anno mezzo. Me ne sono presa cura insieme a mio marito e i miei figli che sono cresciuti a casa dei nonni. Mio fratello che vive a Siena non avendo il legame che ho io per questa casa e questo ambiente, ha pensato bene di mettere subito in vendita la casa facendomi molte pressioni senza lasciarmi del tempo. Così da Febbraio che mia madre é andata via a Maggio la casa é stata messa in vendita e nel giro di due mesi é stata venduta. Abbiamo due bimbetti, Candy e Artù che mai e poi mai lascerò, (qualcuno mi ha detto di darli via vista la situazione). Fanno parte della mia famiglia e sono stati presi con amore dal canile di Bari Sardo. Il problema é questo. Entro ottobre dobbiamo lasciare la casa dei miei genitori, come firmato nell’atto di vendita. Si sa bene che quando si cerca una casa é praticamente impossibile (non ho mai capito il perché) trovarla se hai degli animali. Non riusciamo a trovare nulla. Anche l’agenzia immobiliare alla quale ci siamo appoggiati fatica a trovare. Ci serve una casetta che abbia un giardino per i nostri amici a quattro zampe. Siamo due lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Siamo una famiglia che vorrebbe anche adottare un altro cane se riuscissimo a trovare una persona che ami gli animali, capisca la situazione e ci affitti una casa su misura per noi (inizialmente in affitto, ma siamo propensi a comprare questa stessa casa se ci piace)”. Chiunque possa aiutare la coppia può contattare Stefania Granchi al +3460823100.