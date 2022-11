Quartu, ingoia un amo con un lungo filo: paura per il cagnolino Panda

Una brutta disavventura per un cane, a Quartu. Panda, il quattrozampe dell’ambientalista Giuliana Amato, ha ingoiato un amo da pesca lungo due centimetri con un lungo filo attaccato: “Grazie ai pescatori che lasciano spesso gli ami e funi da pesca nelle spiagge. Li raccolgo sempre ma questa volta mi avete fregato e il mio buonissimo amico Panda che sta aspettando l’endoscopia. Non solo una gioia per l’animale ma anche per il portafoglio. Pulite dietro di voi”, denuncia la Amato. Il cane è stato poi curato e salvato dai veterinari della clinica San Giuseppe, che sono riusciti a liberarlo dall’amo che, nel frattempo, aveva già pericolosamente raggiunto la pancia.