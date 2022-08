Quartu, indigenti e danneggiati dal Covid: sconto sulla bolletta dell’acqua per 567 quartesi

Indigenti ,con un Isee inferiore ai ventimila euro, o danneggiati dal Coronavirus: saranno 567 i quartesi che beneficeranno di uno sconto in bolletta da parte di Abbanoa. Tutto grazie alla deliberazione del Comitato istituzionale d’ambito dell’ente di Governo dell’Egas, con la quale è stato approvato il regolamento per l’attribuzione del bonus idrico emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid che versano in condizione di vulnerabilità economica e della determinazione del Comune di Quartu dello scorso nove febbraio, con la quale si è proceduto all’approvazione del bando e del modulo da utilizzare per la richiesta del bonus. Bollette decisamente più leggere, quindi, per tanti indigenti quartesi. “Abbanoa provvederà a erogare il bonus sotto forma di sconto in bolletta, presumibilmente tra la fine dell’anno 2022 e l’inizio dell’anno 2023” ma solo dopo aver ricevuto “gli elenchi da parte dell’Egas”. E ci sono anche quartesi non ammessi al bonus: 81 resteranno a secco, infatti, e dovranno pagare anche la prossima bolletta a prezzo pieno. Tra i motivi del rifiuto, da parte degli uffici comunali, all’inserimento nella lista dei beneficiari del bonus, ritardi nella presentazione delle domande o documenti incompleti.