VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI CAGLIARI

23 giugno 2021

– ore 23:10 circa

Quartu Sant’Elena (CA)

incendio attività commerciale adibita a pasticceria e caffetteria, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura e all’appartamento sovrastante

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 23:10 nella via Fiume del comune di Quartu Sant’Elena CA, per l’incendio di un’attività commerciale caffetteria pasticceria.

Gli operatori della squadra VVF giunti sul posto, si sono addentrati all’interno della struttura invasa dal fumo, dotati di termocamera hanno individuato e spento il rogo che si è sviluppato coinvolgendo un divanetto e alcuni arredi del locale, avviate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del locale sono state eseguite le verifiche da parte dell’ufficiale funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Radiomobile del Comando Stazione di Quartu Sant’Elena per ulteriori indagini e accertamenti che inoltre hanno partecipato attivamente alle operazioni di intervento gestendo anche la viabilità stradale e a protezione degli operatori.

L'articolo Quartu, incendio nella notte in via Fiume: in fiamme il bar “Miky’s dream bakery” proviene da Casteddu On line.