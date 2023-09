Quartu, incendio in una villetta di via Lampedusa: coppia di 70enni illesa per miracolo

Un incendio è scoppiato nella notte in una villetta bifamiliare in via Lampedusa a Quartu Sant’Elena, nella zona del litorale, non distante dal viale Leonardo da Vinci. Il rogo è divampato in una delle camere interne e i padroni di casa, una coppia di settantenni, hanno subito sentito una forte puzza di bruciato e sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall’abitazione. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. In azione anche un’ambulanza del 118: l’anziano ha riportato solo qualche leggerissima ustione alle mani, illesa la moglie, tanto che alla fine non c’è stato bisogno di portarli all’ospedale.

I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo. I danni maggiori ad uno dei due piani, il primo, con le fiamme che hanno raggiunto la zona del tetto: quella zona della casa è stata successivamente dichiarata inagibile.