Quartu, incendio in un palazzo davanti alle scuole: tanto fumo e paura

Paura a Quartu Sant’Elena per un incendio scoppiato al primo piano della palazzina di via Ariosto 21, davanti alle scuole di via Fieramosca. Il rogo è partito dalla stanza da letto di un appartamento e sarebbe stato fattale il corto circuito partito da un televisore. Qualche residente è sceso in strada spaventato soprattutto dal tanto fumo che aveva invaso le scale del palazzo ma poi, con l’arrivo di vigili del fuoco e polizia, la situazione si è pian piano normalizzata, tanto che sono stati invitati i residenti a rientrare negli appartamenti.

In azione diverse squadre dei pompieri, spetterà a loro spegnere anche tutti i focolai residui e, successivamente, confermare l’origine del rogo. Le fiamme, stando a quanto trapela, avrebbero avvolto anche tanti altri oggetti presenti nelle stanze dell’appartamento al primo piano.