Quartu, in viale Marconi buio pesto da Is Pontis Paris al Carrefour con Milia impotente: “Sollecitiamo da anni l’Enel”

Una concessione antica, vecchia di decenni, tiene una parte importante e lunga di viale Marconi al buio. Da Is Pontis Paris alle strisce pedonali accanto a Le Vele e Carrefour, non c’è un solo palo della luce attivo. La notte si viaggia facendo affidamento unicamente sui fari della propria auto, sperando di non restare vittima di incidenti. E la situazione è molto più ingarbugliata di quanto si possa pensare. Stando a quanto trapela, infatti, il Comune di Quartu ha spedito tante segnalazioni ufficiali all’Enel: “Quel tratto del viale Marconi è buio, quando intervenite?”. Una domanda alla quale, però, non c’è mai stata una risposta. O, almeno, un atto concreto, un intervento degli operai. Nulla, zero: i pedoni e gli automobilisti continuano a rischiare la vita dopo che il sole è calato, le uniche luci attive sono quelle dei semafori. “Abbiamo sollecitato la società elettrica, ma non sono mai intervenuti”, ammette il sindaco di Quartu Graziano Milia. Poco dopo la sua elezione, aveva previsto tempi rapidi per garantire l’illuminazione nel chilometro scarso del viale Marconi che va da subito dopo la caserma dei Vigili del fuoco all’ingresso in città. “Da un certo punto in poi il servizio elettrico non è più nostro ma dell’Enel, tutto frutto di una vecchia concessione, di un accordo che è ancora realtà”, prosegue il sindaco. Un particolare che suona come una beffa, soprattutto dopo l’entrata in scena di Engie, una compagnia elettrica privata che sta sostituendo tutti i vecchi punti luce della terza città della Sardegna. “Gli uffici stanno ancora lavorando per fare in modo che, anche quel tratto di viale Marconi, venga dato in affidamento a noi, cioè alla società Engie. Vogliamo che il passaggio avvenga nel più breve tempo possibile”. Intanto, le lamentele di automobilisti, cittadini e addirittura turisti costretti a passare nel viale al buio non si sono mai fermate, sia sui social sia sulle chat WhatsApp di tanti consiglieri comunali. “Proprio quella porzione del viale è determinante per la viabilità”, conclude Milia, “l’illuminazione garantisce piena sicurezza, quello della concessione ancora in mano all’Enel è un problema che va risolto in tempi rapidi”.