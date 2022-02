Il denunciato non ha saputo fornire spiegazioni sul perché avesse le armi in macchina

QUARTU. Girava con una pistola scacciacani modificata e una mazza da baseball in auto. Stanotte alle 4 a Quartu, i carabinieri della sezione Radiomobile Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un disoccupato di 23 anni, censito in banca dati delle forze di polizia. Il giovane, che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento, fermato a un posto di controllo dei militari in viale Marconi e sottoposto alle verifiche del caso, con tanto di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di una mazza da baseball in alluminio. Il denunciato non ha saputo o voluto fornire spiegazioni sul perché le avesse in macchina. (l.on)