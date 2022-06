È sempre in coma Francesco Serra, il quarantanovenne di Quartu Sant’Elena che, ieri pomeriggio, in sella al suo scooter si è scontrato frontalmente, sulla Ss 554, con un’automobile, in uno dei tratti della Statale privi di guard rail. Serra è volato fuori strada, rimediando gravi ferite e fratture e, soprattutto, un trauma cranico. Dal reparto di Rianimazione del Brotzu non arrivano buone notizie: le sue condizioni sono stabili ma gravi e, sin da quando ha varcato l’ingresso dell’ospedale, non si è mai risvegliato. È un cameriere molto conosciuto nel Cagliaritano, Serra: semplicemente Franco per gli amici, per anni ha servito ai tavoli di un ristorante pizzeria all’ingresso di Pirri subito dopo l’Asse Mediano, ultimamente stava lavorando in un altro ristorante nella zona di viale Elmas a Cagliari. La notizia dell’incidente è arrivata rapidamente ai suoi tanti amici, colleghi ed ex colleghi. Su Facebook sono già tantissimi i messaggi di incoraggiamento. La dinamica dello schianto è chiara, meno le cause: Serra stava guidando in direzione opposta all’auto, poco dopo le sedici. L’automobilista è rimasto illeso e, agli agenti della polizia Locale quartese, intervenuti per i rilievi, avrebbe semplicemente confermato lo scontro frontale, confermando di essersi fermato subito per prestargli i primi soccorsi.

Le indagini vanno avanti. E, al di là dei doverosi rilievi, ci sono centinaia di persone che stanno pregando, da ore, per Francesco Serra. I medici sono in stretto contatto con la famiglia, in primis con la moglie Luciana. Difficile, al momento, dire se sia previsto un intervento chirurgico sul quarantanovenne.

