Quartu, il virus entra anche nel Comune: positivi al Covid due dirigenti

Due dirigenti di altrettanti assessorati di Quartu sono risultati positivi al Coronavirus. Tampone positivo per entrambi, l’isolamento è già scattato nei giorni scorsi: stando a quanto trapela, infatti, la doppia positività sarebbe emersa giovedì scorso. I due contagiati, entrambi uomini, si trovano a casa in isolamento e in attesa di finire la quarantena. Come da protocollo, ovviamente, sono state adottate tutte le precauzioni classiche, inclusi i tamponi a chi è entrato in contatto, anche per motivi di lavoro, con i dirigenti. Una situazione che ha portato a un rallenty da parte degli uffici. A confermare i due contagi è lo stesso sindaco Graziano Milia: “I dirigenti sono quelli che devono firmare, giuridicamente, tutte le pratiche. Stiamo accumulando qualche ritardo, purtroppo inevitabile”, spiega Milia.“Speriamo di colmare i ritardi prima di tutto con la pronta guarigione di tutti i dipendenti, poi con la necessità di mettere ordine alle pratiche amministrative che non possono attendere”.