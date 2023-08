Quartu, il telefonino è a un prezzo stracciato ma è una truffa: denunciato un 23enne.

Dopo una querela presentata da una 57enne del luogo, i carabinieri di Quartu hanno denunciato per truffa aggravata un ventitreenne di Potenza, disoccupato e noto per diversi analoghi episodi. La donna aveva ricercato su internet alcune occasioni per acquistare a buon prezzo un telefonino. Avendo rinvenuto nel mare del web un’occasione imperdibile, ha telefonato all’autore dell’inserzione, che le avrebbe fornito quanto desiderato alla modica cifra di 150 euro, previo bonifico da inviare ad una carta di pagamento a lui intestata. La donna ha abboccato al tranello inviando il denaro ma, naturalmente, non ha mai ricevuto quanto promesso. I militari sono arrivati all’individuazione del truffatore seguendo il flusso del denaro.