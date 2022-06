Quartu, il racconto: “Mio figlio avvicinato e preso per mano da una donna”

Una mattina di spensieratezza macchiata da un fatto molto strano, che ha intimorito Francesco Peduto, 33 anni, residente a Quartu Sant’Elena. Il giovane, insieme alla moglie e al loro piccolo, hanno raggiunto il parco di Pitz’e Serra: “Ci andiamo spesso, il nostro bimbo ha venti mesi ed è una bella e grande area verde”, premette Peduto. Oggi, però, è successo qualcosa che l’ha scosso e che l’ha portato a scrivere nei principali gruppi social di Quartu: “Una donna con il velo si è avvicinata al mio bimbo, prendendolo per mano e dicendogli di venire a giocare. Mia moglie se n’è accorta subito”, racconta Peduto, “e ha reagito, dicendole che nostro figlio non doveva andare con nessuno”. La reazione della donna misteriosa? “Se n’è subito andata via, era insieme ad altri bimbi e due uomini. Non erano italiani”, dice, sicuro, Peduto, contattato dalla redazione di Casteddu Online. “Ho scoperto, poi, che la stessa situazione è capitata ad altri genitori, sempre nel parco di Pitz’e Serra, e dalla descrizione la donna che si avvicina ai bimbi e li prende per mano è proprio la stessa che era presente stamattina. Erano le 11:30”, prosegue il 33enne. “Su Facebook ho scritto chiaramente che, in casi simili, bisogna chiamare subito le Forze dell’ordine. Non so se farò una segnalazione, per esperienza so che potrebbe non servire a molto, magari bisognava chiamare le Forze dell’ordine subito dopo. Ma mia moglie era impegnata con nostro figlio e io, in quel frangente, mi ero allontanato un attimo. Comunque, anche alla luce delle segnalazioni, molto simili, fatte da altri genitori, invito tutti a prestare la massima attenzione. E, se dovesse ricapitare, contatterò polizia o carabinieri per fare in modo che questa persona venga, almeno, identificata”.