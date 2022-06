Arriva il colpo di scena sulla morte di Andrea Nairi, la mamma 27enne scomparsa due giorni fa nella sua abitazione di Quartu, nella zona di Flumini. Dopo un primo via libera arrivato dal medico legale, ieri pomeriggio, che non aveva ritenuta necessaria un’autopsia, il pm ha deciso che sono necessari approfondimenti. La salma, stando a quanto si apprende, era già dentro la bara, nella sua abitazione, pronta per essere trasferita domani mattina in chiesa per il funerale. Ora cambia tutto: l’agenzia funebre è all’opera per portare la salma al Policlinico di Monserrato, dove il medico legale dovrà fare tutte le verifiche del caso e stilare una relazione da consegnare al pm. Diventa quindi un mistero la scomparsa della giovane. Ieri, a Casteddu Online, il padre del compagno aveva raccontato cosa era successo: “È caduta e ha battuto la testa, poi si è lavata e si è sdraiata”. Dopo qualche ora il peggioramento: “Il 118 ha fatto il possibile per salvarla, ma è stato tutto inutile”.