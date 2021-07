Quartu, il piccolo micio di strada che piange di continuo: ha bisogno di un veterinario, aiutiamolo

QUALCUNO PUÒ INTERVENIRE? Quartu Sant’Elena, questo piccolo micio di strada piange di continuo, ha bisogno di essere portato dal veterinario, se qualcuno di buon cuore può intervenire contatti la redazione di Radio Zampetta Sarda.

EGNALAZIONE DA QUARTU PICCOLO MICIO ABBANDONATO HA BISOGNO DI ESSERE SALVATOCi è stato riferito che sta molto male e che nessuno della zona è intervenuto.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cerco casa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove