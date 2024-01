Quartu Sant’Elena – Il simpatico Panda è tornato, in carne, ossa e pelliccia questa volta: avvistato nella rotonda del Poetto mentre balla e saluta gli automobilisti di passaggio. Non è uno scherzo, è quanto accaduto ieri ed è stato, ovviamente, ripreso con lo smartphone e pubblicato su facebook: il Panda è tornato, ha spodestato il fenicottero rosa e, avvisa il commentatore del video, farà ancora la sua comparsa nelle rotatorie quartesi. Un divertente “sketch” per “rimpiazzare” il pupillo natalizio in pieno stile carnevalesco, pubblicato da Mikele Pusceddu: oramai, d’altronde, manca poco alla festa più allegra dell’anno e anche il nuovo beniamino della terza città sarda ha abbandonato luci e decorazioni per indossare abiti più consoni al periodo in arrivo. “Spettacolo anche oggi gente, 12 gennaio 2024 il Panda si è fatto nuovamente vivo nella rotatoria del Poetto, alla Marinella, e ci ha deliziato della sua presenza in mezzo agli alberi forse in cerc di bambù – spiega la voce narrante del video – ci ha accompagnato con un balletto strano e ha spodestato definitivamente il fenicottero gigante”. L’animale balla sulle note di “Don’t You Worry ’Bout a Thing”, “non preoccuparti di nulla”, un testo scelto non a caso perché vuole trasmettere un messaggio, ossia “siate sempre spensierati, felici”. Un invito, infine, a tenere sempre lo smartphone in mano, insomma: quando si avvista il Panda danzante nelle rotonde, è “gradita” la ripresa con la fotocamera e la condivisione. Ovviamente, non quando si è al volante.