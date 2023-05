Quartu, il nuovo Poetto con piste per bici e tutto pedonale: "Nulla da invidiare a Cagliari"

Il nuovo Poetto di Quartu è realtà. Il primo tratto è praticamente finito: c’è la passeggiata, la “promenade”, due corsie per i pedoni, una per i ciclisti e una per i runner, le immancabili piantine, luci nuove di zecca così come le fontanelle e le panchine. Manca solo il taglio del nastro, ma è questione di ore: recinzioni e transenne saranno tolte entro la settimana, gli operai sono alle prese con gli ultimissimi ritocchi e, poi, sbarreranno anche le loro casupole accanto al nuovo lungomare sino, almeno, ad ottobre, quando torneranno all’opera per terminare tutto il lungomare, sino al Margine Rosso e dalla Bussola al confine cagliaritano. I nove milioni di euro necessari sono già nelle casse comunali grazie al Pnrr. Da giovedì e sino al 30 settembre, inoltre, negli stalli vicino al lungomare si pagherà un’ora di sosta in più: nelle casse di Abaco dovrebbero finire almeno 34mila euro, come preventivato nell’accordo tra la società di gestione di sosta e l’amministrazione comunale.

I titolari di stabilimenti e chioschi benedicono il lungomare identico e in continuità a quello di Cagliari. “Sono abbastanza soddisfatto”, afferma Pietro Pontis del Lido Mediterraneo, “ora manca solo il sole per vivere tante belle giornate. Riqualificare serve sempre, è importante rinnovare. La continuità con Cagliari è perfetta, dopo l’estate realizzeranno anche l’altra parte e sarà tutto bello”. Prima estate senza nessuna restrizione Covid: “Abbiamo i nostri utenti affezionati e anche quelli nuovi, non ci lamentiamo”. Voti alti anche da parte di Gianni Murru dell’AltaMarea: “Il lavoro che sta uscendo è bellissimo, impreziosisce tutto il litorale. Sui parcheggi dobbiamo attendere la fine di tutti i lavori, la promessa dell’amministrazione comunale è che ci sarà una fascia, vicino allo stagno, con nuovi parcheggi. Sono fondamentali, la gente non è abituata a prendere i mezzi pubblici. Abbiamo già buoni numeri, sugli abbonamenti, stanno confermando anche i bagnanti storici. Non avremo più nulla da invidiare a Cagliari, anzi, siamo più completi perchè abbiamo sia il servizio spiaggia sia quello legato alla ristorazione”.