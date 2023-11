Quartu, il luna park arriva in viale Marconi: "Autoscontro, pendolo e crazy dance sino all'8 gennaio"

Il luna park ritorna a Quartu, anche nel 2023, e cambia location. Dopo lo spazio in via Cecoslovacchia, a Pitz’e Serra, le giostre sono state montate in viale Marconi, davanti al centro commerciale Carrefour. Lì resteranno sino al prossimo otto gennaio, andando quindi a coprire tutto il periodo natalizio. I gestori, la famiglia Mura, sono riusciti a trovare l’accordo con Regione, parco di Molentargius e Comune, i tre enti dai quali arrivato il via libera definitivo per l’utilizzo dell’area. Previsti l’autoscontro, il pendolo, il crazy dance e altri giochi, come lo “Sky Flyer”, capace di portare, rigorosamente a testa in giù, giovani e adulti sino a ben trenta metri d’altezza. Per la terza città sarda si tratta di una conferma: anche l’anno scorso, infatti, era stata destinata un’area per le giostre. Che resteranno aperte ogni giorno sino a dopo l’Epifania, andando quindi ad abbracciare tutto il periodo delle festività natalizie.

“Ringraziamo i vertici del parco, la Regione e il Comune per averci dato questa possibilità”, spiega Mirko Mura. Lavoro sicuro, per il prossimo mese e mezzo, per tante famigile.