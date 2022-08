Quartu, il gattino Spillo cerca una famiglia per tutta la vita

RADIO ZAMPETTA SARDA: “UNA FAMIGLIA PER LA VITA PER SPILLO” Vi presentiamo uno dei tanti “Invisibili” che chiedono aiuto solo con lo sguardo, Spillo! È un gattino di circa un anno, apparso da poco a Quartu dal nulla, affamatissimo, con due grandi occhi verdi timorosi del mondo esterno, quel mondo che è la sua casa, colma di sofferenza e pericoli dai quali non sa difendersi. Col suo miagolio flebile esterna il timore di far sentire la sua presenza, forse consapevole del fatto che finora nessuno si è accorto di lui, ma col trascorrere dei giorni sta acquisendo maggiore fiducia, al punto di non nascondersi più sotto le auto. Vorremo tanto trovare una famiglia per la vita, ma questa è un’ adozione per chi ha l’ amore verso gli animali, la pazienza di inserirlo perché timoroso del mondo circostante, superato questo step siamo sicuri che sarà un concentrato di coccole e fusa. Del resto si sa, tutte le cose belle comportano un piccolo sacrificio iniziale. Per qualsiasi info contattate la redazione di radio zampetta sarda o il 348 0941 632.