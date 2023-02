Quartu, il food e la movida conquistano Bellavista: si allarga il bar a La Collina

Il food e la movida, soprattutto quella estiva, conquistano Bellavista a Quartu. Il bar già aperto in via Leonardo da Vinci, nel complesso de La Collina, si allarga. Con un’offerta di 101mila euro, partendo da una base d’asta di 84mila, la snc Mucca Maga è riuscita ad acquistare uno dei lotti, abbandonati da anni, che in passato hanno ospitato negozi. L’apertura delle buste con le offerte risale allo scorso trenta gennaio, quella dei quattro rappresentanti legati della snc (Giovanni Francesco Ganadu, Corrado Caiser, Enrico Mulliri e Marcello Marcelli) è l’unica arrivata al Comune. Il verbale è stato reso pubblico qualche ora fa. Accanto all’immobile venduto c’è il caffè Da Vinci, famoso anche per organizzare varie serate musicali con dj: gli stessi titolari sono i nuovi proprietari della struttura: “La amplieremo e avremo posti di lavoro in più”, spiega uno dei soci, Enrico Mulliri. “Già d’estate, per il flusso di clienti che abbiamo, inclusi i turisti, riusciamo ad avere anche quindici dipendenti. Abbiamo tutta la voglia e l’entusiasmo di continuare a fare attività imprenditoriale”. Per qualcuno dei rappresentanti della Mucca Maga, l’aver vinto l’asta pubblica è anche una sorta di rivincita, dopo la sconfitta al Tar per la sala giochi mai aperta in via Tola a Cagliari a causa dell’ordinanza del Comune che vietava l’apertura di realtà simili a meno di cinquecento metri da una chiesa. Ma questa è tutta un’altra storia. Adesso, la movida e il food continuano a guadagnare terreno anche a Quartu.

E, con i soldi incassati, l’amministrazione comunale potrà anche stabilire i lavori per asfaltare nuove strade. Una parte dei denari arrivati grazie al piano delle alienazioni, come ha spiegato a dicembre il vicesindaco Tore Sanna, vuole essere investito per dire addio a buche e voragini a Quartu.