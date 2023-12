Quartu, il Comune scuce 1,1 milioni e si tiene recinzioni e strada a Is Arenas: "Faremo risorgere il campo"

Si chiude, dopo anni, il contenzioso tra Comune di Quartu e la ditta Andreoni, chiamata a realizzare recinzioni, una nuova strada e piazzare una cabina elettrica attorno al campo da calcio di Is Arenas, ai tempi delle gare del Cagliari, con l’esperienza rossoblù poi naufragata tra arresti eccellenti e una lunghissima battaglia legale. Con una delibera odierna, la Giunta Milia conferma il pagamento di 1,1 milioni di euro alla ditta privata e, in parallelo, si tiene tutto ciò che ha costruito e che, successivamente, è finito al centro della guerra giudiziaria. “Ci teniamo le opere realizzate e ora faremo risorgere Is Arenas, rimetteremo in piedi tutte le attività sportive”, afferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti. Il progetto si sa già: nuovo campo, rifacimento della pista di atletica e tribune nuove, una sarà intitolata a Gigi Riva.

“La vicenda si sarebbe potuta chiudere in tempi più rapidi, ma c’era di mezzo la burocrazia”, ammette Conti. Di sicuro, una delle prime operazioni da fare sarà quella di smontare la cabina elettrica: “Non è collegata a nessun cavo, vedremo di utilizzarla da qualche altra parte”