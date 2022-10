Gratis, da abbattere e da riqualificare totalmente. L’ex asilo di via Boito diventerà un commissariato di polizia in un rione, quello di Santo Stefano a Quartu, molto caldo e problematico. Oggi, la Giunta Milia ha firmato l’atto finale di cessione della struttura, abbandonata e terra di vandali e delinquenti da 13 anni, al ministero dell’Interno. Nei prossimi giorni ci sarà la firma dal notaio, ma è poco più di una formalità. La terza città della Sardegna avrà una centrale pienamente operativa della polizia, subito dopo la fine dei lavori di demolizione, che spettano al Demanio. Un’operazione sicurezza a costo zero, con gli agenti che diranno addio per sempre all’attuale caserma di via Firenze, ritenuta dagli ingegneri incaricati dal Comune “inidonea ad ospitare il commissariato per dimensioni e condizioni manutentive”. Nel maga giardino che circonda l’asilo, inoltre, sarà realizzato un parcheggio interamente protetto e dedicato alle auto e ai blindati dei poliziotti. Si tratta di una svolta che tutta la città attendeva da molto tempo: le segnalazioni dei residenti della zona, legate a episodi di vandalismo e strani giri notturni, ai consiglieri di maggioranza e opposizione, sono proseguite anche nelle ultime settimane. Ma la rivoluzione è ormai dietro l’angolo.

“Il ministero dell’Interno ha già il progetto pronto. Finalmente”, dice il vicesindaco Tore Sanna, “avremo un presidio di sicurezza al posto di un’area che è diventata una discarica e un’area di addestramento per delinquenti. Tutta la città beneficerà della presenza dei poliziotti e sarà molto più sicura, non solo il rione di Santo Stefano”. I lavori inizieranno “in tempi brevi, gli stessi poliziotti hanno fretta di trasferirsi nel nuovo commissariato”.

