Hanno agganciato un cavo al paraurti e, senza nemmeno sollevarla un centimetro da terra, se la sono portata via, nel cuore della notte. Ha del clamoroso il furto avvenuto in via Scarlatti a Quartu: due malviventi hanno rubato una Smart, parcheggiata vicino all’incrocio. Pochi gesti, tutti rapidi: sono scesi da una Fiat 600, hanno fissato il cavo, sono risaliti e se ne sono andati. Una modalità che sarebbe già stata utilizzata per identici furti, avvenuti nell’hinterland cagliaritano, come racconta il titolare dell’auto rubata, Roberto Spada. Cinquantadue anni, agente di commercio, con l’aiuto dei suoi parenti, “sono fuori Sardegna per lavoro”, ha già sporto denuncia ai carabinieri: “Sono entrati in azione verso le due. Un vicino di casa era sveglio ed è riuscito a scattare qualche foto ai ladri, prima di chiamare le Forze dell’ordine. Dentro la macchina c’erano anche degli oggetti personali, purtroppo i danni superano i 7500 euro e non nutro molte speranze di poterla ritrovare”, spiega Spada. “Personalmente, non avevo mai assistito a un furto simile, con i malviventi che trainano un’auto”.

Ciò che però è certo, visto che i carabinieri l’hanno detto alla compagna e al suocero, è che “i due ladri hanno già compiuto furti simili in altri paesi dell’hinterland. I militari hanno detto di aver ricevuto altre segnalazioni e che, tutte, combaciano: la macchina utilizzata per portare via le altre auto è una Fiat 600 di colore blu. Spero vivamente, con questa mia denuncia pubblica, di riuscire a mettere in guardia gli altri proprietari di Smart. Ho saputo, infatti, che la coppia di ladri è attirata soprattutto dalle auto piccole”.

