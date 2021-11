Una passeggiata ecologica con la E maiuscola, alla quale andrebbe aggiunta la V di vergogna per quanto è stato trovato in una sola strada, via Sandalyon, tra le strade più lunghe del rione del Margine Rosso a Quartu: “Ennesima raccolta mostruosa in pochi metri quadri di un area verde non curata meta dei soliti incivili. Un triste bottino che vanta gomme, televisori, bottiglie di vetro e plastica e rifiuti di vario genere”, racconta il presidente del comitato, Emanuele Contu. Con lui altri residenti, il gruppo di Cittadinanza Attiva e alcuni scout di Cagliari. “Insieme siamo riusciti a ripulire, con non poca difficoltà una parte della grande area verde che ha come sfondo il golfo di Quartu, un panorama mozzafiato rovinato dai soliti noti”.

Nelle prossime ore, giusto per curiosità, tutti i bustoni, venti, pieni di rifiuti, verranno pesati: Michele Randaccio, di De Vizia, che è anche il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos. La zona che abbiamo ripulito e’ un area verde adiacente alla via Sandalyon ed è di circa duemila metri quadri”.

