Quartu, i tamburi dei "diavoli" accendono il Carnevale: festa e zeppolata al parco Matteotti

A Quartu è ufficialmente iniziato il Carnevale 2023. Sono stati i “diavoli” di Domus de Luna i protagonisti del taglio del nastro. Partiti, tutti con i tamburi, dal palazzo del Comune, sono arrivati al vicino parco Matteotti dopo aver sfilato nelle principali strade della città. Una volta arrivati nell’area green, zeppole per tutti, in un giovedì grasso che vede anche nella terza città della Sardegna il ritorno alla piena libertà e normalità dopo i difficili anni del Coronavirus. Un primo evento che ha trovato il plauso di cittadini e commercianti quartesi, in attesa degli appuntamenti della settimana prossima: martedì pomeriggio giocolieri, maschere e mangiafuoco in viale Colombo e sabato 25 febbraio il lungo corteo con i carri da Pitz’e Serra sino a piazza XXVIII Aprile.