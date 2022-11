Quartu, i negozianti fanno squadra per il Black Friday: musica e animazione in viale Colombo

Conto alla rovescia per il Blackanche a Quartu Sant’Elena. In viale Colombo, venerdì 25 novembre, tantissimi negozi saranno aperti di sera e l’animazione sarà garantita in tutta la strada. Musica, spettacoli e animazioni per bambini e adulti con le vetrine tappezzate con i cartelli degli sconti. Si tratta del secondo evento imbastito dalla neonata associazione della “Via del mare”, dopo quello inaugurale dello scorso ventuno ottobre. E in programma ci sono tanti altri eventi sino al giorno di Natale, come si scopre dalla pagina Fb del centro commerciale naturale capitanato da Luca Stocchino. Lì, nel viale Colombo dove, presto, arriverà il nuovo mercato civico in stile Barcellona, i titolari delle attività commerciali continuano a darsi da fare per riaccendere il commercio. L’iniziativa ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Quartu. Un atto di vicinanza, da parte dell’amministrazione comunale, che è stato approvato oggi.