Quartu, i fenicotteri devono nidificare: “I lavori per il nuovo Poetto dopo l’estate 2022”

Il via ai lavori per il nuovo Poetto di Quartu? Partiranno, salvo sorprese, dopo l’estate 2022. Ci sono tempistiche da rispettare, con l’affidamento della gara si arriverà già all’anno prossimo. E, se il Comune di Quartu è riuscito a risolvere un piccolo problema, “una segnalazione della soprintendenza legata alle tre pensiline, ora è tutto a posto”, bisogna tenere anche conto che, a pochi metri di distanza dal lungomare c’è Molentargius: “E bisogna rispettare il periodo della nidificazione dei fenicotteri, che avviene tra maggio e giugno”, ricorda l’assessore comunale dei Lavori pubblici Antonio Conti. Una particolarità emersa dai tavoli di confronto avvenuti, nei mesi scorsi, con Demanio, Capitaneria di porto e, tra l’altro, la stessa soprintendenza. Oggi, con una determina degli uffici delle Opere pubbliche c’è stata l’integrazione del progetto definitivo ed esecutivo. Presto il Comune pubblicherà il bando indispensabile per far “partire i lavori. Questo progetto ci serve per chiedere, a fine anno, attraverso il Pnrr o i Por, la copertura finanziaria che manca, nove milioni di euro”. I tre già in cassa sono arrivati dalla Città Metropolitana.Il primo lotto esecutivo, col relativo cantiere, è riferito alla zona “della Bussola sino al Margine Rosso. A marzo avevamo approvato il progetto preliminare, ora partiamo con la gara per i lavori”. E l’assessore precisa anche che “non faremo i lavori in estate per non creare conflitti con gli interessi generali legati alla balneazione”, cioè evitare disagi ai bagnanti e ai titolari di stabilimenti o chioschi. Un Poetto di Quartu in continuità con quello di Cagliari, cioè con spazi per runner e biciclette, salvi quasi tutti i parcheggi, niente auto nella pineta e una maxi passeggiata sul mare. Arrivano anche i “deck”, cioè i passaggi protetti per raggiungere la spiaggia. Saranno posizionati in modo da tutelare l’eco-filtro. Ancora, nuove pensiline dei bus e punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius.