Quartu, ha un malore durante il bagno: soccorritrici si tuffano vestite e salvano una 26enne

Salvataggio veramente eroico al Poetto di Quartu, all’altezza dello stabilimento Marlin. Una 26enne sarda si è sentita male mentre stava facendo il bagno. Dalla riva in tanti si sono accorti della giovane in difficoltà e hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivato un equipaggio della Sos Quartu, associazione di volontari da sempre in prima linea con le loro ambulanze. Una volta arrivati sul posto, due soccorritrici si sono tuffate in acqua vestite, pur si soccorrere la giovane.

La malcapitata, che vive nell’hinterland di Cagliari, è stata riportata a riva e lì le sono stati presi tutti i parametri. Fortunatamente, dopo essersi ripreso è stata dichiarata fuori pericolo e non c’è stato nemmeno bisogno del trasporto in ospedale. Resta indubbiamente da rimarcare il gesto eroico delle due soccorritrici.