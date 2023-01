Ieri a Quartu carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, una sessantenne badante di origine straniera.

La donna fermata sulla SS 554 mentre era alla guida della propria auto e sottoposta a test alcolemico mediante etilometro, in quanto in evidente stato di ebbrezza, è risultata essere positiva evidenziando il tasso alcolico record di 2,66 g per litro, cioè oltre cinque volte il massimo consentito. La patente di guida le è stata ritirata mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidata alla stessa donna con obbligo di non utilizzarla. Dovrà attendere non poco per poter recuperare la patente.

