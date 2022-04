Quartu, guerra milionaria alle tante strade “bombardate”: “Interventi dal centro al litorale entro la primavera”

Quartu città di buche e asfalto spaccato, dal centro alla periferia. Non è una novità, non passa giorno che i cittadini si lamentino delle condizioni delle strade, che sembra che siano state “bombardate”. C’è chi si lamenta, ma c’è anche chi è caduto e si è fratturato e chi ha dovuto dire addio al semiasse dell’auto. Negli ultimi mesi il Comune ha rifatto alcune vie, soprattutto nella zona centrale. Ma a breve la rivoluzione diventerà ancora più grande. È stato approvato lo schema del bilancio consuntivo, ci sono 9,5 milioni a disposizione e una parte, l’amministrazione comunale, intende spenderla per riparare le strade. A confermarlo è il sindaco, Graziano Milia.

“C’è molto da lavorare per far fronte alle tante emergenze della nostra città e con le somme attualmente in cassa contiamo di affrontare capitoli importanti come il rifacimento delle strade e la mappatura dei sottoservizi. Fra le priorità d’impiego dell’avanzo di bilancio ci sarà la prosecuzione dei lavori stradali, con l’avvio del secondo e terzo lotto che vedrà coinvolte in particolare una serie di importanti arterie cittadine, ma anche diverse strade del litorale”, dice Milia. Ed ecco il cronoprogramma: “I lavori partiranno entro la primavera e saranno eseguiti secondo un capitolato che prevede, come per i lotti precedenti, la scarificazione preliminare e integrale dei vecchi asfalti prima della posa dei nuovi. Si tratta quindi di interventi non superficiali e pensati per mettere in sicurezza nel tempo il transito veicolare cittadino, tenuto conto che cedimenti parziali o di assestamento sono sempre possibili a causa della vetustà dei sottoservizi e delle possibili infiltrazioni nel sottosuolo. Proprio per questo stiamo valutando di proporre fra i capitoli dell’avanzo anche l’avvio di un’approfondita indagine sulle reti fognarie e idriche di Quartu, che ci consenta di avere una mappatura puntuale propedeutica a un intervento di riordino complessivo dei sottoservizi, da pianificare nel tempo”.