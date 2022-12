Quartu, Giunta approva manovra di bilancio da 133 milioni - Sardegna

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 01 DIC - Approvato in Giunta il Bilancio di previsione finanziario 2023/25 del Comune di Quartu.

Per l'annualità 2023 la manovra complessiva ammonta a 133 milioni e 104.089 euro.

I dati principali: rimane invariata l'Imu rispetto all'anno precedente, vengono confermate l'aliquota addizionale Irpef e il Canone Unico Patrimoniale. Ribadito anche il programma triennale per le opere pubbliche. Vengono incrementate le unità di personale per un totale di 10 all'anno per i tre anni successivi, attraverso chiamata per concorso.

La manovra prevede entrate di natura tributaria (imposte, tasse) pari a una previsione di 36 milioni e 709mila euro per il 2023.

I trasferimenti da altre amministrazioni (regionale, statale) ammontano a 32 milioni e 437mila euro. Le entrate extra tributarie (multe, canoni di locazione, canone unico patrimoniale, ecc) sono pari a 7 milioni di euro. Le entrate per investimenti arrivano a 30 milioni 714mila euro. Cinque milioni saranno utilizzati per gli impianti di Sa Cora, 3 milioni e 800mila euro per le Fornaci Picci, 1 milione e 89 mila euro per il piano di risanamento della rete fognaria nel centro abitato, un milione per il Parco di Is Arenas, un milione per il nuovo Centro Servizi di Is Arenas.

Nell'ambito delle entrate è ricompreso anche il piano di vendita dei beni comunali che ammonta a 11 milioni e 514mila euro: i ricavi saranno destinati al finanziamento di altre opere fra cui la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri in via Milano per un importo pari a 911 mila euro, il risanamento del compendio Is Arenas-Sa Cora per un importo pari a 3 milioni di euro, da sommare a finanziamenti già in essere, 5 milioni e 761mila euro per il risanamento delle ex Distillerie Capra.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna