Quartu, gattino di casa abbandonato vicino a un cancello pieno di cani: sos per adottarlo

QUARTU, GATTINO DI CASA ABBANDONATO VICINO A DEI CANI.CONDIVIDIAMO PER TROVARE ADOZIONE DEL CUORE.CONTINUANO I NUMEROSI ABBANDONI DI PICCOLI GATTINI.A Quartu Sant’Elena questa creatura è stata abbandonata davanti a un cancello pieno di cani. Il gattino è dolcissimo, è un gattino di casa, chi l’ha recuperato non lo può tenere perché ha già 15 gatti pero’ non lo poteva neanche lasciare in strada, i cani avrebbero cenato.Si cerca adozione responsabile.Condividere non costa niente.Chi l’ ha trovato, non è stata li a fare foto e segnalazione, l’ ha preso e ora ha bisogno d’ aiuto per trovare casetta.Info +39 339 808 0865

