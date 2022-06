Quartu, furto nella tappezzeria: “Addio alla borsetta con le chiavi di casa e il tablet”

Furto in pieno giorno nella tappezzeria GS di piazza 4 Novembre a Quartu Sant’Elena. Un ladro, ma forse non era da solo, è entrato nel negozio ed è riuscito a fuggire dopo aver preso la borsetta, nera e con due tasche sul davanti, della moglie del titolare. La donna si è accorta del furto troppo tardi: “Sono arrivata in tappezzeria alle sedici, mi sono accorta che la mia borsa non c’era più alle diciotto e trenta. Io e mio marito eravamo nel laboratorio, la borsetta era dentro un mobiletto”. I danni, purtroppo, sono ingenti: dentro la borsa, infatti, c’erano “un protafoglio con i miei documenti, una carta Paypal, il libretto degli assegni, un tablet, le chiavi della macchina e di casa e cinquanta euro”.