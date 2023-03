Quartu, follia sul bus del Ctm: un gruppo di giovani spruzza spray urticante

Panico sul bus 1Q del Ctm. Un gruppo di giovani ha spruzzato all’improvviso dello spray urticante mentre il pullman si trovava nella zona di Pitz’e Serra. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio, poco dopo le sedici: sono stati gli altri passeggeri presenti a bordo ad avvisare subito l’autista. Qualcuno, a causa dello spray, si è sentito male, non riportando fortunatamente gravi conseguenze. Non è purtroppo la prima volta che capitano fatti simili, circa due mesi fa era successo lo stesso all’interno di un mezzo dell’Arst tra Capoterra e Sarroch. L’intervento dell’autista è stato fondamentale: come da prassi, infatti, “ha immediatamente attivato la procedura per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute”, confermano dal Ctm.

“Il bus della linea 1Q è dotato di sistemi di videosorveglianza e attendiamo che le forze dell’ordine terminino le indagini. Non sottovaluteremo questo episodio”, afferma il direttore generale Bruno Useli, “e collaboreremo con le forze dell’ordine per mettere subito la parola fine a questi comportamenti irresponsabili che causano problemi di sicurezza a passeggeri e conducenti, costi per interruzioni di pubblico servizio e danni all’immagine dell’azienda”.