Follia a Quartu Sant’Elena, nella zona dei parcheggi del lungomare, all’altezza de La Marinella. Una persona al volante di una Fiat, forse al culmine di un diverbio, tanto che si vedono due uomini dare calci alla macchina, inizia a fare folli sgommate e gimcane, passando più volte a pochi centimetri da decine di persone, che c’erano subito rifugio sulla passeggiata del lungomare. Poi, prima di fuggire a tutto gas verso la biforcazione tra il viale Colombo e il Lungosaline, il folle alla guida colpisce un giovane, che cade per terra e viene subito soccorso. Urla, paura, qualcuno chiede di chiamare la polizia.

Il video, che non si sa a quando risalga, sta facendo il giro delle chat di WhatsApp, ed è finito anche negli smartphone di ex consiglieri comunali quartesi e, forse, anche di attuali rappresentanti dell’amministrazione. L’ex consigliera Marcella Marini è tra chi ha ricevuto il filmato: “Sta girando su WhatsApp un video di una gravità assurda, il fatto sembra sia accaduto ieri notte, fronte piazza Olla nel litorale quartese. Spero vivamente che oltre il video siano state allertate le autorità e soprattutto che abbiano arrestato l’autore di così tanta violenza”.

