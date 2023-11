Quartu, folla al flash mob contro la violenza sulle donne: marcia e slogan da viale Marconi al Poetto

Anche Quartu ha aderito alla giornata contro la violenza sulle donne, con un grande flash mob rumoroso che è partito dalla rotatoria tra viale Marconi e viale Colombo e che è terminato nella piazzetta Silvio Olla, nel lungomare quartese. Tante donne di tutte le età, come prevedibile, ma anche famiglie e uomini, tutti insieme per tenere alta l’attenzione sulle violenze che continuano a subire le donne. E che, spesso, sfociano in femminicidio: tra gli ultimissimi casi più noti quello di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato. All’evento quartese hanno aderito anche i commercianti.

“Uniamo tutte le voci per spezzare il silenzio”, questo lo slogan principale ripetuto più volte dai partecipanti. In prima linea il Comune di Quartu, insieme a varie associazioni: “Insieme agli Angeli”, “Luna e Sole”, “A.N.P.I.” e “Cittadinanza Attiva Oikos”.