Quartu, fermato in viale Marconi con uno sfollagente sul monopattino: operaio denunciato.

I carabinieri del Radiomobile di Quartu hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un quarantasettenne, operaio, molto noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto a controllo in viale Marconi in quanto conosciuto dai militari. Viaggiava su di un monopattino. Nel controllare il vano oggetti del mezzo di locomozione, i carabinieri hanno rinvenuto uno sfollagente telescopico, una sorta di manganello allungabile, che non può essere portato con sè. Lo sfollagente è stato sottoposto a sequestro e verrà versato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. L’interessato non ha saputo fornire giustificazioni in merito al proprio comportamento e a quale scopo si portasse dietro quell’attrezzo, che ha una notevole potenzialità offensiva.