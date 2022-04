A Quartu Sant’Elena c’è un problema grosso come una casa. Anzi, come tante case, esattamente tutte quelle di proprietà di cittadini che non pagano l’Imu. E che, di conseguenza, sono evasori, al pari dei quartesi che non versano in centesimo per la tassa sulla spazzatura, la Tari. Sono choc i numeri snocciolati, in Consiglio comunale, dal presidente della commissione Bilancio, Francesco Carreras: “Percentuali di evasione da capogiro, siamo oltre il 40 per cento. Ci sono stati miglioramenti negli ultimi anni ma se andiamo a vedere le cifre fanno rabbrividire. Solo sull’Imu, negli ultimi anni abbiamo cento milioni di euro di evasione, dal 2017 al 2021” C’è poi la Tari: “Comprende anche le vecchie Tares e Tarsu”, all’appello mancano “48 milioni. Cifre che fanno rabbrividire”, ripete Carreras. “Pensate a quanti lotti di strade si potrebbero fare”. All’interno del consuntivo del 2021 da 9,5 milioni approvato solo con i voti della maggioranza e la non partecipazione al voto di quasi tutta la minoranza, fatta eccezione per i consiglieri Francesco Piludu e Barbara Cadoni che si sono astenuti, ci sono anche dati positivi.

“Una riduzione notevole dei debiti fuori bilancio, si passa dai 2,5 milioni del 2018 ai 699mila di oggi. Sugli espropri dobbiamo dare 7,7 milioni ma 7,6 sono già in cassa”, nota Carreras. “Potremo avere cinque dipendenti in più”.

