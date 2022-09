Quartu, ennesimo sfregio a Molentargius: 3 grossi incendi divorano canneti e piante

Sono stati tre gli incendi scoppiati nella notte a Molentargius, ancora una volta nella porzione quartese del parco. Le fiamme, molto alte, hanno divorato canneti e cespugli e minacciato anche tutti gli animali che vivono nell’area, purtroppo, sempre meno protetta. È l’ennesimo sfregio con il fuoco, fatto nell’oasi green. Grosso lavoro per i volontari del Nos e per i vigili del fuoco: “Sino alle 2:30 una nostra squadra è rimasta sul posto per terminare le opere di bonifica dell’incendio, che ha bruciato alcuni ettari di cespugliato e canneto”, fanno sapere i volontari.