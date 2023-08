Quartu, ennesimo incendio nel parco di Molentargius: fiamme e fumo in via San Benedetto (VIDEO)

Molentargius nuovamente in fiamme, l’oasi verde non conosce pace a un mese esatto di distanza dal vasto rogo che ha incenerito molti ettari. Stavolta, sempre a Quartu, il rogo è divampato nella zona del canneto di via San Benedetto. Fiamme e fumo, visibili da grande distanza, hanno portato molti cittadini a chiamare il 115. I vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate dalla caserma provinciale di viale Marconi a Cagliari, avrebbero avuto qualche difficoltà, inizialmente, ad accedere nell’area colpita dal fuoco. Poi, però, sono riusciti a circoscrivere il rogo, molto meno esteso e preoccupante di quello di quattro settimane fa. Insieme ai pompieri hanno operato anche le squadre delle associazioni di volontariato della terza città della Sardegna.

Il fumo, soprattutto, ha creato molte difficoltà agli automobilisti e scooteristi di passaggio in via San Benedetto. Chi ha potuto ha scelto percorsi alternativi per evitare di essere troppo vicino alla fiamme.