Un incendio, l’ennesimo, sfregia sempre di più l’ex asilo di via Boito a Quartu Sant’Elena. Un gruppo di vandali è entrato in azione per l’ennesima volta, quasi sicuramente bruciando cumuli di spazzatura che, di frequente, vengono ammassati nella struttura. Sul posto, allertati dai residenti del rione di Santo Stefano, sono intervenuti i vigili del fuoco e, anche, la polizia. E sui social si registra già lo sdegno del consigliere comunale di FdI, Michele Pisano: “L’ex asilo di via Boito è da anni terra di nessuno. Questa sera, come altre volte, è stato appiccato un incendio al suo interno. La situazione non è più sostenibile da tempo, ma oramai ciò che accade là dentro è sempre più grave”. I pompieri sono riusciti a domare il rogo, non si registrano fortunatamente feriti o intossicati. Ma ciò che è certo è che la struttura, quanto prima, dovrà passare in mano alla polizia, come già deciso dalla Giunta Milia.

L’ultimo atto risale a ottobre, con l’atto finale di cessione della struttura, abbandonata e terra di vandali e delinquenti da tredici lunghi anni. I lavori, salvo imprevisti, inizieranno direttamente nel 2023.

