Quartu, emergenza minori: più soldi per tenere i giovani svantaggiati nelle strutture protette

Più minorenni ai quali dover garantire un posto sicuro nelle strutture protette, la Giunta Milia sposta 18mila euro dal settore delle famiglie affidatarie e lo sposta per garantire il pagamento delle rette dei giovanissimi svantaggiati o che vivono situazioni di rischio. L’ok è arrivato dopo la nota del dirigente delle Politiche sociali: c’è infatti “la necessità di procedere con urgenza alla proroga degli inserimenti dei minori in struttura per il prossimo mese di ottobre”. Nella terza città della Sardegna sono tanti i ragazzini aiutati e seguiti dall’amministrazione comunale: dalle casse pubbliche, infatti, escono ogni anno ben 305mila euro. Corposo anche il budget per le famiglie affidatarie, si tratta di cinquantaduemila euro. Una differenza, economicamente parlando, tra le due voci, che fa capire come sia ancora bassa l’adesione, da parte delle famiglie, alla possibilità di adottare un minorenne in difficoltà. I diciottomila euro consentiranno a un gruppo di giovanissimi di essere ancora ospitati nelle strutture per tutto il mese di ottobre.